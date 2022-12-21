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Kiviyi zeytinyağda bekletin ve mucizeyi görün. Bu iksiri daha önce hiç duymadınız

Kivi ve zeytinyağı ikilisinin vücuda sağlığını duyan şaşıp kalıyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:34
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Kiviyi zeytinyağda bekletince şifa iksiri oluyor. Kivi ve zeytinyağı karışımı şifa saçıyor

Kiviyi zeytinyağda bekletin ve mucizeyi görün. Bu iksiri daha önce hiç duymadınız
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Kivi, C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyve. Kivi içerdiği A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, çinko, magnezyum mineralleriyle adeta şifa deposu.

Kivinin zeytinyağla birleşimi ise vitamin deposu. Özellikle kivi ve zeytinyağı birleşimi et soslamada çok işse yarıyor. Meyve ile et soslama yöntemi Uzak Doğu'da sıkça kullanılıyor. Kivi de eti soslamaya yarayan ve yumuşatan meyvelerden bir tanesi.

Zeytinyağlı kivinin içinde etleri 1 saat bekletirseniz etler kıvamında pişecek ve yumuşacık olacaktır.

Hem ete tat veriyor, hem pişmesini kolaylaştırıyor hem de ete vitamin katıyor.

Kivinin antioksidan özelliği ve içerdiği asit etlerin sinirlerini kaybetmesinde ve yumuşamasına yardımcı olacaktır.

Kivi ve zeytinyağı karışımı ayrıca vitamin sağlıyor ve antioksidan özelliğiyle virüslere karşı da etkilidir. Ayrıca bağırsaklara ve sindirim sisitemine oldukça faydalı.

KİVİNİN FAYDALARI

Bilimsel çalışmalar sonucunda kivinin gribal enfeksiyonlara iyi geldiği biliniyor.

Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu etkisi var.

Kivinin yapısında bulunan lif oranı kabızlığı önlüyor.

Tansiyon ve kolesterol düşürücü etkileri de bulunuyor.

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