Kıyafetinden dolayı spor salonundan atıldı

Spor salonuna gitmek ve yorucu bir egzersiz apmak, refah arayan ve sağlığı korumak isteyten binlerce insan arasında yaygın bir uygulama. Dolayısıyla bu alanlarda her türden ve her yaştan insanın hedeflerine ulaşmak için egzersiz yaptığını görmek yaygın.

Egzersiz yapmanın, rahat olmak ve yaralanmaları önlemek için iyi hareket kabiliyetine ve bir rutinin uygulanmasına olanak tanıyan uygun kıyafetler giymeyi gerektirdiği de bilinmekte. Bu nedenle tayt, üst, tişört, sweatshirt ve pantolon gibi sayısız giysi vardır.

Ancak sosyal ağlarda viral olan bir videoda, kurum personelinin, egzersiz yaparken giydiği kıyafetlerin uygun olmadığını düşündükleri için kendisinden oradan ayrılmasını istediğini bildirdi.

Kadın, geleneksel egzersiz gömleği yerine giydiği kıyafeti, gri sutyeni ve siyah taytı gösterdiği videosunda salon yetkililerine olan öfkesini dile getirdi.

Kadının kıyafet seçimi, uygun standartları karşılamadığını düşünen spor salonundan sorumlu olanlar tarafından hoş karşılanmadı.

Onlarca internet kullanıcısı videonun yayılmasından sonra salon yetkililerine tepki göstererek, spor salonunun tedbirlerinin çok katı olduğunu, kadının kıyafetinde bir sorun olmadığını ve birçok genç kadının egzersiz yapmak için bu tarz kıyafetler giydiğini yazdılar.