Kıyamet Günü Saati güncellendi. Felakete bir adım daha yaklaşıldı

Sembolik bir kıyamet saati kadranı olan Kıyamet Günü Saati (Doomsday clock), bilim insanları tarafından güncellendi.

Saat, artık kıyameti sembolize eden gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlanmış durumda. Bilim insanları ise Dünya için artan yok oluş risklerine bir kez daha dikkat çekiyor ve diyalog çağrısı yapıyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, gece yarısına 90 saniyeye ayarlanan saat, gezegenimizin insan yapımı eylemler nedeniyle tamamen yok olmaya ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bir nükleer yok oluş senaryosunu temsil eden saat, insanlığın kendi kendini yok etmesine kalan süreyi gösteriyor.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ NEDİR?

Kıyamet Günü Saati fikri, 1947'de insanlığı nükleer savaşın tehlikelerine karşı uyarmak için ortaya çıktı. Kıyamet Saati, 1945'te ABD tarafından Japonya'ya atılan nükleer bombalardan sonra oluşturuldu ve o yılda yok oluşa 7 dakika kaldığını gösteriyordu. Saat 1947'den 2007 yılına kadar 18 kez hareket ettirildi.

Saatin ibreleri, bilim insanlarının belirli bir zamanda varoluşsal tehditleri okumalarına bağlı olarak gece yarısına yakın veya gece yarısından uzağa hareket ettiriliyor. Gece yarısı ise yok oluşun teorik noktasını işaret ediyor.