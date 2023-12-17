Kız arkadaşına çarpan aracı kundaklamıştı. O şüpheli tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 16 Aralık’ta 01 RE 069 plakalı otomobil sürücüsü Musa A., yolun karşısına geçmeye çalışan 1’i çocuk 3 kişiye çarpmıştı.
Musa A.’nın kaza sonrası sanayiye bıraktığı aracı kundaklanmış, alevler etraftaki 6 aracada sıçramıştı.
Olayla alakalı soruşturma başlatan polis, K.Ç, T.S. ve E.U.’yu kundaklama şüphesiyle gözaltına almıştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Kozan Adliyesine getirilen şüpheliler, adliyeye girerken yüzlerini kapattığı görüldü.
Kozan Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerden E.U. tutuklanırken, T.S. adli kontrolle serbest bırakıldı. K.Ç ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.