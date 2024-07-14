Kız arkadaşına jest yapıp smaç bastırdı! Hilesi sonradan ortaya çıktı

Düzenleme: Selin Turşak
Kız arkadaşına jest yapıp smaç bastırdı! Hilesi sonradan ortaya çıktı

Bir gencin sevgilisine smaç bastırmak için yaptığı çekim sosyal medyanın gündemine otururken, yapılan çekim hilesi herkese 'vay be' dedirtti.

Sosyal medyada gündem olabilmek için her gün yüzbinlerce video çekilip, popüler sosyal medya uygulamalarında paylaşılıyor.

Bu kez paylaşılan videolardan birinde, bir gencin sevgilisine jest yapmak için yaptığı ilginç çekim hilesi dikkat çekti.

Videoda sevgilisiyle basketbol sahasında bulunan genç, telefon önce yere bıraktı. Daha sonrası kız arkadaşını potaya kaldırdı ve oraya tutunmasını sağladı. Daha sonra eline basketbol topu alan genç, topu potaya attı. Top fileden içeri girerken, o sırada anın fotoğrafı çekildi.

Bu sayede, yapılan çekim hilesiyle potaya asılı olan kadın, smaç basmış gibi bir poz ortaya çıktı. Video, sosyal medyada paylaşılması sonrası kısa sürede viral olarak kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Olay sonrası birçok çift, aynı videoyu çekebilmek için sevgililerine çağrıda bulundu.

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