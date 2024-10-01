Kız çocuğuna cinsel istismar soruşturmasında 10 tutuklama

Düziçi'nde kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan küçük kızın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 18 kişinin ismini saydı. Çocuğun adını verdiği 18 şüpheli, 4 gün önce polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 18 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

1 zanlı, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 zanlı ise tutuklanma istemi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Olayda 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.