Kız meselesinde akrabalar birbirine girdi: 2 genç öldü

Gümüşhane'de 20'li yaşlardaki iki amcaoğlunun kız meselesinden çıktığı iddia edilen kavgasında 1 kişi öldü. Sevgilisinin öldüğünü duyan kız ise silahla intihar ederek canına kıydı.

KAYNAK: İHA
Kız meselesinde akrabalar birbirine girdi: 2 genç öldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesinde dün gece gerçekleşen olayda Salihcan Kaya (21) amcasının oğlu S.K. (20) ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede Salihcan Kaya elindeki bıçakla S.K.'yı boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere serilen S.K.'yı gören Salihcan Kaya ise kuzeninin öldüğünü düşünerek evine giderek silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salihcan Kaya ve S.K'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan silahla intihar eden Salihcan Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KIZ ARKADAŞINI DA CANINA KIYDI

Salihcan Kaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen H.B (22) ise ölüm haberini alınca evindeki silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan S.K, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından gece yarısı Trabzon'daki hastanede tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden gençlerin otopsilerinin ardından bugün aynı yerde toprağa verileceği öğrenildi.

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