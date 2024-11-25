Kızakları leğen ve poşetler oldu

Kaynak: İHA
Kızakları leğen ve poşetler oldu

Düzce’de hafta sonu yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Valiliği 25 Kasım 2024 günü eğitime 1 gün ara verince, çocuklar anne ve babalarıyla birlikte tatilin tadını leğen ve poşetlerle kayarak çıkarttı.

Düzce’de hafta sonu aralıklarla yağan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Valisi Selçuk Aslan, eğitime 1 gün (25 Kasım 2024) ara verildiğini açıkladı. Eğitime verilen arada aileler çocukları ile birlikte kar tatilinin tadını çıkarttılar.

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Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesinde bulunan park alanında yamaçlara çıkan aileler, çocuklarıyla birlikte yanlarında getirdikleri poşet, bot, kızak ile kayarak doyasıya eğlendiler.

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Soğuk havaya aldırmadan kayan çocuklarını izleyen, zaman zamanda onlarla birlikte kayan anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

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Çocuklar kar tatili için teşekkür ederek 1 gün daha tatil edilmesini isterken anne ve babalar, çocuklarının kar eğlencesine ortak olmak için kaymaya geldiklerini belirtiler.

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