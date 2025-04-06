Kızgın kapıcı dehşet saçtı! Site sakinini otoparkta katletti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya’da bir sitede görevli olarak çalışan bir kişi, bir site sakinini otoparkta av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sularında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, sitede görevli olarak çalışan Gültekin Y. aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i otoparka indiği sırada av tüfeği ile ateş ederek vurdu.

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Vehbi Emre Alıcıoğlugil’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Vehbi Emre Alıcıoğlugil’in cesedini bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Katil zanlısı Gültekin Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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