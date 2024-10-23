Kızı Dilan Çıtak ile küsmüştü! İbrahim Tatlıses’den olay olacak sözler

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses şu sıralar kızı Dilan Çıtak ile konuşmuyor. Tatlıses son olarak "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin" ifadelerini kullandı.

KIZI İLE ARASI BOZULMUŞTU

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile arası bozulmuştu. Çıtak kardeşi ve annesini suçlamıştı. Dilan Çıtak "Derdim tabii ki İdo’dur! Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır!" ifadelerini kullanmıştı.

“YALAN SÖYLEYEN BİRİNİ GÖRMEDİM”

İbrahim Tatlıses ise "Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiçbir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum’da otursun diye verdiğim evi 6 milyon TL'ye sattı. Bunu benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim, sen sattın. 'Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bunları yapabilir miydin? Derya Hanım benim 1'imi 5, 5'imi 15 etmiştir. Derya Hanım'ın adını besmele ile anılması gerekir" demişti.

Ortam durulmadı, Dilan Çıtak mirasçı olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses ise Aramızda Kalmasın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

DİLAN ÇITAK'I SAYMADI

"Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. Ben mağaradan çıktım, köpek gibi çalışıp bugünlere geldim."

Tatlıses ayrıca "İdo adamdır Melek adamdır" diyerek Urfa'daki 2 kızı, Melek ve Elif'i sayarak 4 kızım var dedi. Arasının açık olduğu Dilan Çıtak'ı saymadı.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak, annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses’in imam nikahlı olduğu kısa süren bir ilişkiden dünyaya geldi.

Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar lisesinde tamamladı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. 2011 yılında Müzik ve Dil Eğitimini geliştirmek adına Amerika’ya gitti.