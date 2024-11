Kızı, Natalie Wood'un hatıralarıyla yaşıyor

1981 yılında, 43 yaşında trajik bir şekilde boğularak hayatını kaybeden Natalie Wood, aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor. Kızı Natasha Gregson Wagner, annesinin etkisinin büyüklüğüne dikkat çekiyor: “İnsanlar hâlâ onu tanıyor gibi hissediyor ve bu beni gururlandırıyor.”

Natasha, annesi için 2020 yılında yazdığı More Than Love adlı anı kitabında, onun insanlara dokunma gücünü daha iyi anladığını belirtiyor. Ayrıca 2016’da Wood’un favori kokusu gardenyadan ilham alan bir parfüm serisi çıkardı. Wagner, HBO belgeseli Natalie Wood: What Remains Behind ile annesinin hayatını ve ölüm gecesini de mercek altına aldı.

AİLE VE HAYRANLIK DUYGUSU

Natasha, annesinin erken yaşlarda sinemaya adım attığını ve izleyicilerin Wood’u büyürken izlediklerini söylüyor: “İnsanlar annemle bir bağ kuruyor. Bense onun hem kızı hem de koruyucusu gibi hissediyorum.” Wood’un Rebel Without a Cause ve West Side Story gibi filmlerinin birçok kişiyi etkilediğini dile getiriyor.

Natasha, aynı zamanda annesinin ölümünden sonra üvey babası Robert Wagner tarafından büyütüldüğünü belirtiyor. Wagner’in 95 yaşına geldiğini ve onun son kalan ebeveyni olduğunu ifade ederek, “Bu durum, her yıl daha farklı duygular yaşamama neden oluyor,” diyor.

ANILARI YAŞATMAK

Kendi kızı Clover’a büyükannesi Natalie’yi tanıtmak Natasha için ayrı bir önem taşıyor. Clover’ın adını, Wood’un başrol oynadığı Inside Daisy Clover filminden aldığını paylaşan Natasha, “Kızımın büyükannesini anlamasına yardım etmek, benim için yasımı pozitif bir şeye dönüştürmenin bir yolu,” diyor.