Kızıl geyik boynuzu ve kafasını satarken yakalandı

Kaynak: İHA
Kızıl geyik boynuzu ve kafasını satarken yakalandı

Kırşehir'de bir şahıs avlanması yasak olan kızıl geyik boynuzu ve kafasını internet üzerinden satmaya çalışırken yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kızıl geyik boynuzunu yasa dışı yollarla satmaya çalıştığını tespit etti. Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile belirlenen adrese baskın yapan ekipler şahsı yakaladı.

aw344969-01.jpg

Yapılan incelemede 2 geyik boynuzunun başka bir ilden Kırşehir'e getirilerek satılmaya çalışıldığı belirlendi. Boynuzların koruma altındaki kızıl geyik cinsine ait olduğu, bu türün avlanmasının yasak olduğu ve neslinin tükenmekte olduğu bildirildi.

aw344969-03.jpgaw344969-02.jpg​​​​​​​

Son Haberler
Savunması pes dedirtti! Polis lastiklere ateş açarak durdurdu
İfadesinde sözleri pes dedirtti!
Amerika'yı sarsan suikastın tetikçisinin yüzü ortaya çıktı
Amerika'yı sarsan suikastın tetikçisinin yüzü ortaya çıktı
Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini öldürdü
Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini öldürdü
Şam'da büyük patlama iddiası
Şam'da büyük patlama iddiası
Jay-Jay Johanson 3 konser için Türkiye'ye geliyor
Jay-Jay Johanson 3 konser için Türkiye'ye geliyor