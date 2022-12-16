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Tam 10 saat süren deprem

Kızıl gezegen Mars'ta tam 10 saat süren deprem tespit edildi. Depremin kaydedilen en güçlü deprem olduğu büyüklüğünün ise 9,5 olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:34
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Kızıl gezegen Mars'taki 9,5 şiddetindeki deprem tam 10 saat sürdü

Tam 10 saat süren deprem
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trthaber.com'da yer alan habere göre yeni araştırmalar, bu yılın Mayıs ayında Mars'ı sallayan rekor büyüklükteki depremin önceki rekordan en az beş kat daha büyük olduğunu ortaya koydu.

Depremin kaynağının ne olduğu belli değil, ancak kesinlikle tuhaf.Şimdiye kadar Mars'ta kaydedilen en güçlü deprem olmasının yanı sıra, kızıl gezegeni 10 saat boyunca sallayan en uzun depremdi.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden sismolog John Clinton , "Bu tek depremin saldığı enerji, şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm depremlerin kümülatif enerjisine eşdeğer" dedi.

Jeofizik Araştırma Mektupları'nda yayınlanan depremin yeni analizi, büyüklüğünü 4.7 olarak belirledi.

Bu, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü depremin yaklaşık 9.5 büyüklüğünde olduğu Dünya standartlarına göre büyük bir deprem gibi gelmeyebilir.

Ancak NASA'nın InSight sondası, 2019'un başlarında içini kaydetmeye başlayana kadar sismik olarak hareketsiz olduğu düşünülen bir gezegen için oldukça etkiletici.

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