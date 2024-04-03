Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanmayacak. İşte nedeni…

Kaynak: Haber Merkezi
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanmayacak. İşte nedeni…
Pazartesi günleri NOW Tv’de ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölümünün 8 Nisan Pazartesi ekrana gelmesi gerekiyordu ancak alınan kararla dizi bayram dolayısıyla yayına bir hafta ara verdi.

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Son olarak 13. bölümün yayınlandığı dizinin 14. bölümü 15 Nisan Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak.

Gold Film imzalı, ilk bölümü 18 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği, senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar, her hafta aldığı yüksek reytinglerle zirveyi kimseye kaptırmıyor.

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