Kızıl Goncalar'a hangi gazeteci konuk oldu! Dizideki tartışma olay oldu

Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı beğeni ile takip edilen Kızıl Goncalar dizisinin yayınlanan son bölümünde (9 Aralık 2024) Gazeteci Özlem Gürses yer aldı.

Özlem Gürses'in konuk olarak rol aldığı dizi sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizide Levent, Cüneyd ve Özlem Gürses'in tartışma programı yeni bölüme damga vurdu.

Dizinin yayınlanan bölümünde Cüneyt ve Levent canlı yayında Özlem Gürses'le tarikatlar konusunu tartıştı. O sahne ise en çok konuşulanlardan oldu.

Özlem Gürses diziyi sosyal medya hesabından da paylaştı. Gürses paylaşımında "3 Altın Kelebek ödüllü ( hey maşallah ) Kızıl Goncalar dizisinin bu akşamki bölümünde ben de varım sürprizzzlerrrcee" yazdı.