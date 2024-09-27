Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! 2 yeni oyuncu daha geliyor!

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! 2 yeni oyuncu daha geliyor!

Kızılcık Şerbeti yeni sezonunun yayınlanmasıyla birlikte yeni isimler de diziye dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2 karakterin katıldığı Kızılcık Şerbeti'ne 2 yeni oyuncu daha dahil oldu.

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in kadrosuna girdiği dizinin kadrosuna Kızıl Goncalar'dan 2 oyuncu dahil oldu.

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Birsen Altuntaş, Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap’ın partneri olacak Duygu Kocabıyık ve annesi Semra San'ı duyurmuştu. Şimdi ise yeni iki isim daha Kızılcık Şerbeti'ne geliyor.

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O DİZİDEN BU DİZİYE TRANSFER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadrosuna Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur katılıyor. Kızıl Goncalar’da rol alan Batuhan Bozkurt dizide Firaz rolüyle Görkem’in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Firaz’ın annesi Asude’ye ise Servet Pandur hayat verecek. Bu iki yeni karakterin cuma akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak ediliyor.

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