Kızıl Goncaların Levent'i Özcan Deniz resti çekti! Herkesi sildi…

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Kızıl Goncaların Levent'i Özcan Deniz resti çekti! Herkesi sildi…

Kızıl Goncalar dizisinde 'Levent' karakteri ile adından söz ettiren Özcan Deniz son dönemde ailesi ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi. Ünlü isim ailesine resti çekip herkesi sildi.

Kızıl Goncalar’ın doktor Levent’i Özcan Deniz ailesi ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz olmak üzere kendisine maddi manevi zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını söylemişti.

RESTİ ÇEKTİ

Geçmişte abisinin ticari yatırımları ve kararları nedeniyle maddi ve manevi olarak batan Deniz her defasında ailesinin yanında yer almıştı. Özcan Deniz bu defa ailesine resti çekti, tamamen sildi.

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AİLESİNİ SİLDİ

Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler'le sorunlar yaşayan Özcan Deniz, yoluna artık 'çekirdek ailem' dediği eşi ve oğluyla devam edeceğini açıkladı.

Özcan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bir yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, dağımın karı karım ve bahçemin en güzel gülü yavrum'u yanıma aldım, Allah'a güvenip seni ona emanet edip gittim bir gün affedilmen(iz) dileği ile. Seni, sizi hala çok seviyorum. Ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve Çekirdek Ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici demi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam! Hayat bana hep büyük sınavlar yaşatıp sonrasında hep armağanlarla geldi. Bu da bir armağandır deyip eskisinden daha güçlü ve daha parlak yola devam ediyorum' ifadelerini kullandı.

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