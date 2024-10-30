Kızılay eski başkanının kızı Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kızılay eski başkanının kızı Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı

Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı. Kınık, Beykoz'da 17 yaşındaki bir gencin karıştığı kazada bilirkişi raporuna göre yüzde 100 kusurlu bulunmuştu.

Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında müşteki taraf tutuksuz sanık Kınık ve basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

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Beykoz'da 9 Temmuz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Çeki'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Davanın ilk celsesi Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö.'nün (17) 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma kapalı görüldü.

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Duruşma sonrasında müşteki taraf, duruşma salonundan çıkan tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık'a saldırmaya çalıştı. Polislerin müdahalesiyle durdurulan şahıslar, bu kez de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Duruma polisler ve adliyedeki güvenlik görevlileri müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YÜZDE 100 KUSURLU

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın bilirkişi raporunda yüzde 100 kusurlu olduğu tespit edilmişti.

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