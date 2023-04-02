Kızılay’a gönderilen yardımlar İsmailağa Cemaati’nin yurtlarından çıktı. Kızılay skandalı böyle savundu

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin çadır ihtiyacı karşısında elindeki çadırları yardım kuruluşlarına ve şirketlere satarak tepki çeken Kızılay bir skandala daha imza attı. Ordu’nun Fatsa ilçesinde ihtiyaç sahipleri için vatandaşlar tarafından gönderilen kıyafetlerin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Yavuz Sultan Selim Vakfı’na ait kaçak yurtlarda bekletildiği ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden Onur Durmuş’un haberine göre, Ordu’nun Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde ise İsmailağa Cemaati’ne Yavuz Sultan Selim Vakfı’nın 10 ile 16 yaş arası sarık ve cübbe giydirilmiş çocuklara “dini eğitim” verilen yurt olarak kullanılan binada Kızılay’a ait yardım kolilerinin bulunduğu görüldü.

BirGün’ün ulaştığı görüntülerde vatandaşlar tarafından Kızılay’a deprem bölgesine gönderilmesi için bağışlanan yeni kıyafetler, kaçak yurdun depolarında çürümeye terkedilmiş durumda bekletiliyor. Kızılay’a ait yardım kolilerinin düzensiz bir şekilde açılarak kıyafetlerin yerlere saçıldığı gözleniyor.

ŞUBE BAŞKANI DOĞRULADI

Kızılay Fatsa Şubesi Başkanı Adil Keskin, kaçak yurttaki yardım kolileriyle ilgili konuştu. Depoyu hatır gönül ilişkisiyle kullandıklarını ve herhangi bir sözleşmelerinin olmadığını söyleyen Adil Keskin, “Kızılay’a ait düğün salonu olarak kullanılan bir binamız var ancak orası kirada olduğu için orayı kullanamıyoruz. Yeni bir depoya verecek bütçemiz olmadığı için bu depoyu kullanmak zorunda kaldık. TIR ile gelen yardım malzemeleri ıslandığı için kıyafetler küflenmesin diye kutulardan çıkarıldı” dedi.

‘Kaçak cemaat yurdunu neden tercih ettiniz?’ sorusu üzerine Keskin, “Kızılay’ın bütçesinin bu bölgede bir depo satın almamıza yeterli olmadığı için burayı seçtik. Küçük yerlerde bu işler rica minnetle yürüyor genelde. Buranın yurt olduğunu biliyorduk ama bizce bu durumun bir sakıncası yok” ifadeleri kullanıldı.

KAYMAKAMLIK SESSİZ KALDI

Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine, Yavuz Sultan Selim Vakfı’na ait yurdun resmi statüde olup olmadığını sorulduğunda, “Söz konusu yurtla ilgili bir bilgiye sahip değiliz, biz denetlemiyoruz” yanıtı geldi. Daha sonra Fatsa Kaymakamlığı ise söz konusu yurtla ilgili gizlilik kararı olduğu ve bu sebeple konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini beyan etti. Kaymakamlık yetkilileri ayrıca Yavuz Selim Vakfı’na ait olan yurdun kim tarafından denetlendiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.