Kızılay'a Menzilci başkan

Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Fatma Meriç Yılmaz Kızılay'ın yeni başkanı oldu.

Yılmaz, Türkiye Kızılay Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır ve kan satışı gibi skandallarla gündeme gelen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 12 Mayıs günü istifa etmişti.

İstifa üzerine Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı.

Türkiye Kızılay Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu, Türk Kızılay Etimesgut yerleşkesinde düzenlendi.

Kızılay'ın yeni başkanı, tek aday olan Fatma Meriç Yılmaz oldu. Yılmaz, Kerem Kınık'ın istifasının ardından Kızılay Genel Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Yılmaz ayrıca Kızılay'ın ilk kadın genel başkanı oldu.

ERDOĞAN'DAN KIZILAY MESAJI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.

"Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" diyen Erdoğan, "Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir" dedi.

MENZİL CEMAATİ'NE YAKINLIĞIYLA TANINIYOR

Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturan Fatma Meriç Yılmaz, Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla biliniyor.

Kızılay’ın Menzil Cemaati mensuplarına verilen ihalelerinde Fatma Meriç Yılmaz’ın dahli olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan büyük deprem felaketinin ardından Kızılay’ın, Menzil Cemaati’ne bağlı Nakış Gıda isimli bir şirketten gıda malzemesi, yardım kolisi satın aldığı iddia edildi. Depremzedeler için yapılan bu alımın ihalesiz olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ayrıca Menzil Cemaati’ne mensup olduğu bilinen Kızılay Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın bu alıma aracılık ettiği, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ise bilgisi olduğu belirtiliyor.