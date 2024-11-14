Kızılay’dan ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve gıda desteği

Kızılay Adilcevaz Şube Başkanlığı, ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kıyafet ve gıda desteğinde bulundu.

Kızılay Adilcevaz Şube Başkanı Çağlar Toğal yaptığı açıklamada, Kızılay olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ettiklerini ifade etti.

Toğal, "Bu kaynayan çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Eğer onların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Özellikle küçük çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme bizi çok mutlu ediyor. Herkesi, imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye davet ediyoruz. Türk Kızılay Adilcevaz Şubesi'ndeki çalışma arkadaşlarıma ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Yardımlarımız ve diğer faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.