Kızılay'dan 'kan parası' iddialarına yanıt

Kızılay'ın 502 lira olan bir torba kana zam yaparak 23 Mart itibarıyla hastanelere 980 liraya satacağı iddia edilmişti. Kızılay'dan kan parasına zam yaptığı iddialarına yanıt geldi.

Kızılay’, “Kızılay’ın kan sattığına dair mesnetsiz, kasıtlı ve algı oluşturmaya yönelik tüm iddialara ilişkin açıklamamızdır” başlığıyla açıklama yayımladı.

Kan satışına dair yapılan açıklamada “Kızılay, kanunla verilen yetkiye ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uygun olarak bağışçıdan aldığı kanı laboratuvar güvenlik testlerinden geçirip üç farklı kan bileşenine ayırır ve talep yapan tüm hastanelere, özel donanımlı araçlarla uygun koşullarda ulaştırır. Bu süreçlerin herhangi bir aşamasında vatandaşlardan “kan parası” adı altında ya da başka başlık altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.” denildi.

BAŞLICA MALİYETLER

“Kızılay yürütmekte olduğu kan bankacılığı faaliyeti için belirli maliyetlere ve giderlere katlanmaktadır.” denilen açıklamada “maliyetlerin başlıcaları” şu şekilde sıralandı:

“Kan bankacılığında kullanılan tıbbi sarf malzeme ve ekipmanların maliyeti,

Profesyonel çalışanların ücret, SGK ve vergi ödemelerinin maliyeti,

Kan bankacılığı için kullanılan araç kirası, bina kirası, elektrik, su, doğalgaz vb. giderleri,

Kan bankacılığı için gerekli ve belirli bir amortisman ömrü olan demirbaş alım giderleri,

Faaliyetin daha sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesi ve artan kapasiteyi karşılayabilmesi için bina inşaat ve tadilat giderleridir.”

‘KIZILAY’IN KAN KONUSUNDA ÜCRET BELİRLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kızılay’ın kan ve kan bileşenleri konusunda ücret belirlemesi söz konusu değildir. Yukarıda bahsedilen maliyetler SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu tutarın belirlenmesi ise Sosyal Güvenlik Kurumunca toplanan Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Belirlenen tutar Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUY) ‘Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı’ başlığından karşılanmaktadır. Bu komisyon tarafından Kızılay’dan maliyet verisi istenmemektedir.

‘AHLAKSIZCADIR’

SGK tarafından belirlenen tutar, Kızılay tarafından gerçekleştirilen Kan Hizmet Maliyetini karşılamakta yetersiz kalmakta ve bu durum Kızılay tarafından sübvanse edilmektedir. Kan hizmetlerine SGK tarafından hastaneler üzerinden yapılan ödeme tamamen kan bankacılığı faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

Sistemin sürdürülebilirliği Sağlık Bakanlığı’nın uhdesinde olup düzenlemelere ilişkin Kızılay’ın herhangi bir karar verici etkisi bulunmamaktadır.

Gerçek durum böyle olmakla birlikte ve bu iddiaları ortaya atanların da bunu bilmesine rağmen, Kızılay’ın kan sattığına dair bir algı oluşturmaya yönelik çalışmalar en hafif tabiriyle ‘ahlaksızcadır’. Kızılay, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu iddialar ve haberlerle ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.”

NE OLMUŞTU?

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Kızılay’ın 23 Mart itibarıyla 502 TL olan bir torba kanı 980 TL yaptığını belirtip “Böyle bir zamanda kana SGK üzerinden zam yapmak, yağmur yağıyorken şemsiye satmaya benzer. SGK’nın içini boşaltmak demek vatandaşlarımızı ücretsiz sağlık hizmetlerinden de mahrum bırakmak demektir” demişti.