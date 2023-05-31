Kızılay’ı bitme noktasına getiren çadır tüccarı Kerem Kınık Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

6 Şubat depremleri sonrası çadır satma skandalı ile gündeme gelen ve istifa etmek zorunda kalan Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık, seçim sonrası paylaşımıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı…

Kızılay’ı bitme noktasına getiren çadır tüccarı Kerem Kınık Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan büyük depremin ardından AHBAP Derneği'ne çadır satışı skandalı ile uzun süre tartışılan Kerem Kınık seçime günler kala Kızılay'dan istifa etmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak Kınık seçimler sonrası bir paylaşım yaparak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kınık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Eveet Kemal bey, Durumunuzu anlayabiliyorum, gerçekten zordasınız. Kampanyanızda afetzedelere kan ve çadır sattığımızı söyleyerek gerçekleri çarpıttınız. Oysa ki SGK Genel Müdürlüğünüz esnasında mevcut kan uygulamasını siz yapmıştınız. Kızılay’ın afetzedelere hiç bir şey satmadığını da gayet iyi biliyordunuz. 99 Marmara depreminde sizin zihniyetinizi paylaşan ve kazanırsanız Kızılay’ı tekrar onlara teslim edeceğinizi söylediğiniz sorumluların 90bin çadırı bile tedarik edemediğini ama bu depremde 900bin çadırı sahaya kurduğumuzu da çok iyi biliyordunuz.

"SANDIKTA SİZE CEVAPLARINI VERDİLER"

Bunu en çok da afetzedeler biliyordu ve büyük acılar yaşayan o insanlar dünya afet müdahale tarihine fedakâr ve başarılı bir seferberlik çabası olarak geçecek faaliyetleri karalamanıza izin vermeyip sandıkta size gereken cevaplarını çok açık verdiler. Bana ulaşan ve gerçeği bilen yüzlerce CHP seçmeni ve bağışçısıyla gönüllüsüyle çalışanıyla faydalanıcısıyla yüzbinlerce Kızılaycı bize yaptığınız haksız saldırılar nedeni ile kırgınlıklarını, öfkelerini ve sandıkta verecekleri cevaplarını paylaştılar.

"ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ"

Şimdi sizin bana yaptığınız çağrıları ve saldırıları benim size yapmam hem yakışık almaz hem de benim vazifem değil. Ama eğer samimi iseniz Kızılaycılarla helalleşmelisiniz ve Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz.”

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Ne olmuştu?

Depremde çadır satışı skandalı ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir." sözlerin ardından seçime kısa bir süre kala istifasını duyurmuştu.

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