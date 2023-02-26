Kızılay'ın Ahbap'a çadır satmasını protesto etmek isteyenler gözaltına alındı

AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto etmek için Kızılay Kadıköy Şubesi önüne gitmek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında sattığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan skandalı Kızılay'ın Kadıköy şubesinin önünde protesto etmek isteyen çok sayıda kişi engellenerek, polis tarafından gözaltına alındı.

TİP'in aynı zamanda Afet Koordinasyon Merkezi olarak da kullanılan Kadıköy'deki binası polis tarafından ablukaya alındı.