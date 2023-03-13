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Kızılay’ın AKP’li yöneticisi İBB'den istifa etti. Milletvekili adayı olacak

İBB’nin AKP’li meclis üyesi Kadem Ekşi, meclis toplantısında milletvekili adaylığı için istifa ettiğini açıkladı. Kızılay’da il başkanlığı görevini de yürüten Ekşi “Yeni bir döneme doğru düşünce ve hayallerimiz var” dedi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 20:20
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Kızılay’ın AKP’li yöneticisi milletvekili adayı olacak

Kızılay’ın AKP’li yöneticisi İBB'den istifa etti. Milletvekili adayı olacak
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İBB Meclisi, mart ayı oturumlarında kürsüye gelen AKP’li Meclis üyesi ve Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFASINI BÖYLE AÇIKLADI

Aynı zamanda İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı olan Kadem Ekşi, “4 yıllık bir çalışma dönemi içerisinde keyifli, canlı bir dönemi yaşadık. Bugün itibariyle meclis üyeliğinden istifa ettik. Yeni bir döneme doğru düşünce ve hayallerimiz var. Çok güzel bir çalışmayı hep birlikte yaptık. İyi ki bu çalışmaları yapmışız. İyi ve güzel işleri hep birlikte yaparak devam edeceğiz. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

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