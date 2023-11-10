Kızılay’ın arşivi tarikata emanet

Kızılay’ın arşivinde yer alan binlerce belgenin Nur cemaatine bağlı Hayrat Vakfı ile Kızılay arasında yapılan bir protokol ile vakfa açıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Birinci Dünya Savaşı esnasında esir düşen Osmanlı askerlerinin mektuplarının da aralarında bulunduğu belgeler vakıf tarafından Türkçeye çevrildi. Mektuplar önceki gün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sergilenmeye başlandı. Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaptı. 100 mektubun bulunduğu sergi İletişim Başkanlığı, TRT ve Kızılay tarafından düzenlendi. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 75 esir defteri, 127 esir listesi, 25 bin 504 esir mektubu ve 308 bin 645 esir kartının bugünün Türkçesine çevrildiğini söyledi.

Etkinliğin arka planında ise dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 2019 yılında Nur cemaatine bağlı Hayrat Vakfı ile Kızılay arasında bir protokol imzalandı. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile Hayrat Vakfı Başkanı adına Said Yavuz, işbirliği protokolünü Kızılay Genel Merkezi’nde imzaladı.

ELEMAN YETİŞTİRİLECEK

Cumhuriyet söz konusu protokolün belgesine ulaştı. Belgede şu ifadelere yer verildi: “Bu protokol, Kızılay Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı arasında öncelikle genel müdürlüğün arşivinde bulunan mektup, künye ve diğer arşiv belgelerinin okunması ve bu belgeleri okuyacak elemanların yetiştirilmesi için Osmanlı Türkçesi eğitim kursu, seminer, panel, proje gibi çalışmalar ile birlikte ayrıca gençliğe yönelik kurs, proje, yarışma, kamp, sempozyum ve panel gibi eğitimde işbirliğine yönelik faaliyetleri yürütmek amacıyla düzenlenmiştir.”

Hayrat Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile de “eğitimde işbirliği protokolü” imzalamıştı. Protokol kapsamında Türkiye’nin pek çok yerinden farklı okulların da dahil olduğu yarışmalar ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca vakıf, birçok ilde KYK yurtlarında Osmanlıca Türkçesi dersi veriyor. Isparta KYK Müdürlüğü’nce 2016’da düzenlenen “Vefa Günleri” isimli bir programda Atatürk düşmanı Said Nursi’nin anılması söz konusu vakfın düzenlediği etkinliklerden sadece biri. Gençlik ve Spor Bakanlığı da Hayrat Vakfı ile imzaladığı protokol kapsamında, Türkiye genelinde gençlik merkezlerinde Osmanlıca Türkçesi kursu açmıştı.