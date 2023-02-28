Pınar Altuğ'dan Kızılay'a çağrı. Sattığı çadırların ve yemeklerin parasını iade edecektir

Depremin ilk gününden itibaren kocası Yağmur Atacan'la birlikte depremzedelere yardım etmek için çabalayan Pınar Altuğ, gündeme bomba gibi düşen Kızılay'ın çadır satmasına olayına yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Pınar Altuğ paylaşımında; "Bu öğrendiklerimizden sonra Kızılay herhalde sattığı çadırların ve yemeklerin parasını iade edecektir. Çünkü Kızılay'ın yardım edeceği yerlere gitti" ifadelerine yer verdi.

Yağmur Atacan da eşinin yaptığı paylaşımın ardından "Karım güzel sormuş, Halk Kızılay'a ödemiş zaten 22 bin 500... Bir kere AHBAP üzerinden ödersek 45 bin liraya çadır. Halka maliyeti" yazdı.