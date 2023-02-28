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Pınar Altuğ'dan Kızılay'a çağrı. Sattığı çadırların ve yemeklerin parasını iade edecektir

Oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Kızılay'ın çadır satmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 21:08
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Kızılayın çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından bir tepki de Pınar Altuğdan geldi

Pınar Altuğ'dan Kızılay'a çağrı. Sattığı çadırların ve yemeklerin parasını iade edecektir
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Depremin ilk gününden itibaren kocası Yağmur Atacan'la birlikte depremzedelere yardım etmek için çabalayan Pınar Altuğ, gündeme bomba gibi düşen Kızılay'ın çadır satmasına olayına yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Pınar Altuğ paylaşımında; "Bu öğrendiklerimizden sonra Kızılay herhalde sattığı çadırların ve yemeklerin parasını iade edecektir. Çünkü Kızılay'ın yardım edeceği yerlere gitti" ifadelerine yer verdi.

Yağmur Atacan da eşinin yaptığı paylaşımın ardından "Karım güzel sormuş, Halk Kızılay'a ödemiş zaten 22 bin 500... Bir kere AHBAP üzerinden ödersek 45 bin liraya çadır. Halka maliyeti" yazdı.

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