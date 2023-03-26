Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Kızılay’ın Afyon’daki tarihi maden suyu fabrikasını kaderine terk ettiği ortaya çıktı.

Afyon’da yer alan ve Kızılay’ın en büyük maden suyu üretimi tesisi olan yerleşke içerisinde çok sayıda üretim tesisi ve depo binası da yer alıyor. Ancak, Afyon’daki yerleşkede yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binası çürümeye terk edildi.

Özellikle fabrikanın içinin oldukça bakımsız olduğu görülürken, uzun süredir kullanılmayan ve atıl halde bulunan, herhangi bir restorasyonu yapılmayan tarihi fabrika binasının içerisindeki makinaların da çürümeye terk edildiği görüldü.

Kızılay’ın resmi internet sitesinde ise adı geçen tarihi binaya dair şu ifadelere yer veriliyor: “Kurtuluş savaşımızda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk böbreklerinden rahatsızlanmış ve şifayı Gazlıgöl’den getirilen maden suyunda bulmuştur. Atatürk, bağımsızlığımızı kazandığımız büyük zaferin ardından, bizzat kendi sermayesini vermek suretiyle Afyonkarahisar Gazlıgöl Beldesi’nde bir fabrika kurulmasını sağlamıştır ve 1926 yılında bu fabrikayı Kızılay’a bağışlamıştır.”



