Kızılcık Şerbeti ekranlara geri dönüyor

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin RTÜK’ün aldırdığı kararı bozduğunu ve yürütmeyi durdurduğunu televizyon yazarı Birsen Altuntaş duyurdu.

DİZİ CUMA GÜNÜ YENİDEN SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Show TV lehine çıkan karardan sonra dizi cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor.

"NEREDE KALMIŞTIK"

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut kararı, ‘Nerede Kalmıştık’ diyerek kutladı.

Muhafazakar – laik yaşam tarzı çatışmasını, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatan dizi, iktidar çevreleri tarafından ‘muhafazakar aile yapısına saldırdığı’ öne sürülerek hedef haline getirilmişti.

BEŞ KEZ YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ‘kadına karşı şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.