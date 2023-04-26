Kızılcık Şerbeti ekranlara geri dönüyor

Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen yayın durdurma cezasına karşı yapılan itirazla ilgili karar çıktı. Dizi cuma günü ekranlara geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti ekranlara geri dönüyor

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin RTÜK’ün aldırdığı kararı bozduğunu ve yürütmeyi durdurduğunu televizyon yazarı Birsen Altuntaş duyurdu.

birsenaltuntaskeps.jpg

DİZİ CUMA GÜNÜ YENİDEN SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Show TV lehine çıkan karardan sonra dizi cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor.

"NEREDE KALMIŞTIK"

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut kararı, ‘Nerede Kalmıştık’ diyerek kutladı.

farukturgutkeps.jpg

Muhafazakar – laik yaşam tarzı çatışmasını, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatan dizi, iktidar çevreleri tarafından ‘muhafazakar aile yapısına saldırdığı’ öne sürülerek hedef haline getirilmişti.

BEŞ KEZ YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ‘kadına karşı şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

İlgili Haberler
Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti oyuncusunu görünce sessiz kalamadı. Konsere ara verdi ve onunla konuştu
Kızılcık Şerbeti hakkında yeni açıklama
Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu! Yapımcı açıkladı
Kızılcık Şerbeti dizisinin kaderi ne olacak? RTÜK cezayı kesmişti. İşte son açıklama
Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı
İran ABD’yi tazminata mahkum etti. 2017’deki saldırıdan sorumlu tuttu Dünya
İran ABD’yi tazminata mahkum etti. 2017’deki saldırıdan sorumlu tuttu
Kanser önleyen kuru meyveler hangileri? Şifalı Bitkiler
Kanser önleyen kuru meyveler hangileri?
Keçi vuranlara rekor ceza Güncel
Keçi vuranlara rekor ceza
Google yıllardır beklenen özelliğe kavuşuyor. Yeni cihaza geçişte kolaylık olacak Teknoloji - Otomotiv
Google yıllardır beklenen özelliğe kavuşuyor. Yeni cihaza geçişte kolaylık olacak
YouTube Twitter Instagram ve Facebook için katı kurallar yolda Teknoloji - Otomotiv
YouTube Twitter Instagram ve Facebook için katı kurallar yolda
Üzüm Suyu kalp dostu Şifalı Bitkiler
Üzüm Suyu kalp dostu