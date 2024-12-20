Kızılcık Şerbeti’nde beklenmedik veda! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti’nde beklenmedik veda! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Kızılcık Şerbeti son bölümünün ardından izlenme rekorlarında zirve yapacağını belli etmişti. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem’in hikayesi bitiyor. İşte haberin detayları…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Görkem diziden ayrılıyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile bu akşam ekranda fırtınalar estirecek.

GÖRKEM'İ KAPININ ÖNÜNE KOYACAK

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde arkadan çevirdiği dolaplar gün yüzüne çıkan Görkem'i Pembe Hanım kapının önüne koyacak.

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Kötü bir karakter olsa da Görkem, Özge Özacar'ın muhteşem oyunculuğu ile diziye heyecan katıyordu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, bu akşamki bölümün ardından diziden ayrılıyor.

En son dizinin kamera arkasında elleri ve yüzleri simsiyah oyuncular görmüştük. Sizce Görkem giderken Ünallar malikanesini de ateşe verir mi?

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