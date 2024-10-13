Kızılcık Şerbeti'nden kadın cinayetlerine tepki!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanan son bölümünde bir sahnede gündeme dair bir gönderme yapıldı.

Dizi geçtiğimiz yıl yine toplumsal olaylara değinirken bu kez son bölümünde Narin Güran cinayeti, Beyoğlu'ndaki taciz olayı ve son olarak da Semih Çelik'in vahşi cinayetine değindi.

Sahnede Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakteri ve annesinin konuşmasında kadın cinayetlerine isyan edildi.

Dizinin Kıvılcım karakterinin sözleri özellikle de sosyal medyada büyük beğeni topladı.

“HER GÜN YENİ BİR VAHŞET HİKAYESİNE UYANIYORUZ BU ÜLKEDE!”

Dizide Kıvılcım, "Genel ülkenin hali kadınların başına gelenler benim yaşadıklarım ne ki... 'Can güvenliğim yok' diye bas bas bağıran kadınları bile, koruyamıyoruz... Her gün yeni bir vahşet hikayesine uyanıyoruz bu ülkede. Bir köyde katlediliyor çocuk kimse gıkı çıkmıyor. Başka bir yerde sokak ortasında bir kadını iki adam taciz ediliyor, bir annenin kızının kafası önüne atılıyor...Bu dünya nereye gidiyor?

Sosyal medyada kınama mesajları yazılıyor ama bu mesajla ile olacak şey değil, biliyoruz herkes kınıyor... Ne oluyor sonra olan olan yine kadınlara oluyor. Böyle bir şeyin hafifletici sebebi olabilir mi aklım almıyor? Caydırıcı bir cezası yok biliyor ki ona bir şey olmayacak tabi, çıkıyor sonra birisi diyor ki hasta. Hastaysa kapat hastaneye taburcu etme kardeşim ,gerçekten...

Bir kadın birisini şikayet ediyorsa bunun bir sebebi olmalı yok, bunu hiç kimse anlayamadı bu memlekette..." dedi.