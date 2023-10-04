Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer. Dengeler alt üst olacak

Kızılcık Şerbeti'ne Yiğit Kirazcı'dan sonra Ebru Destan da dahil oldu. Destan dizide Kirazcı'nın canlandırdığı Rüzgar rolünün sevgilisi Helin'i oynayacak.

Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer. Dengeler alt üst olacak

Başrollerin, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona 'merhaba' dedi. Kadrosu genişleyen diziye Yiğit Kirazcı'nın ardından Ebru Destan da dahil oldu.

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HELİN ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisi ikinci sezonunda da büyük ilgiyle izleniyor.

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Gold Film'in Show TV için çektiği dizide yine olay üstüne olay yaşanıyor. Ketche'nin yönettiği diziye Yiğit Kirazcı "Rüzgar" rolüyle dahil olmuştu.

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Rüzgar'ın diziye sevgilisi Helin'le beraber katılacağı öğrenildi. Helin'i ise Ebru Destan oynayacak. Ebru Destan, son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.

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