Kızılcık Şerbeti'ne ünlü oyuncu veda etti

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde bu sezon yaprak dökümü yaşanıyor. Diziye geçtiğimiz haftalarda Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner ve Heves karakterini canlandıran Şebnem Dönmez veda etmişti.

Dizinin 6 Aralık 2024'te yayınlanan son bölümünde de diziye Cemal, karakteri olarak giren oyuncu Fırat Çelik veda etti.

‘Kızılcık Şerbeti’ durdurulamıyor

Cemal karakteri son olarak Ömer’i bıçaklamıştı, bu bölümde Doğa'ya saldırdığı görülen Cemal karakterinin tutuklanarak götürüldüğü görüldü. Ünlü oyuncu Fırat Çelik dizeye veda etmiş oldu.