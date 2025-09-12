Kızılcık Şerbeti’nin akıbeti belli oldu! Show TV, TMSF’ye devredilmişti

Kaynak: Odatv
Vatandaşlar Show TV’nin TMSF’ye devredilmesinin ardından reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti’nin yayın akıbetini merak ediyordu. Kızılcık Şerbeti’nin akıbeti belli oldu!

Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında 121 şirkete el konulurken, Show TV’nin de aralarında bulunduğu bazı kurumların yönetimi TMSF’ye devredilmesinin yankıları sürüyor. Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti’nin yayın akıbetini merak ediyordu.

"BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, 4. sezon için son noktayı koydu. Yaklaşık üç hafta önce başlayan yeni sezon çekimlerinin programa uygun şekilde sürdüğünü ifade eden Turgut, Show TV ile herhangi bir değişiklik olmadığını, dizinin aynı gün ve saatte yayınlanmaya devam edeceğini duyurdu.

Kızılcık Şerbeti 4. sezonunun ilk bölümüyle bu akşam yayında olacak.

