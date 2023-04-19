Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu! Yapımcı açıkladı

RTÜK'ün televizyon tarihinde ilk kez 5 haftalık yasak uyguladığı ilk dizi olan Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağı yönünde iddialar sosyal medyanın gündemine düştü. Dizi takipçileri "Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?" sorusuna yanıt aramaya başladığı sırada yapımcıdan açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu! Yapımcı açıkladı

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK, kadına şiddet sahnesi sebebi ile 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi.

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Son olarak yayını yarıda kesilen Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dizinin akıbetinin ne olacağı ise merak edilmeye başlandı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak 5 haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27’ye düşürdü.

Yani diziyle ilgili final kararının alınması söz konusu dahi değil. Dizinin yapımcısı Gold Film’in patronu Faruk Turgut ise dizinin sonuna kadar arkasında duracaklarını söyledi.

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