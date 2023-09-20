Kızılcık Şerbeti’nin fragmanı tepki çekti

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 31. bölüm fragmanıyla izleyicinin tepkisini çekti.

Başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni sezonuyla ekrana geldi.

Dizinin 31. bölüm fragmanında Doğa'nın tam velayet için avukata başvurduğu sahnenin ardından avukatın Fatih ile iş birliği yapması dizinin hayranlarını çok sinirlendirdi.

Pek çok kişi, Doğa'nın Fatih ile barışması durumunda diziyi bırakacağı yorumlarını yaptı.

