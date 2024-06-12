Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı çileden çıktı. Yine takipçisini dava ediyor

Ünlü oyuncu Evrim Alasya hakkında bir takipçisi daha önce sette olay çıkardığını ve hatta set çalışanlarından birine şiddet uyguladığı yönünde söylenenleri içeren bir yorumda bulundu.

Evrim Alasya önce takipçinin suçlayıcı yorumuna önce "Sen benden daha hakimsin sen anlat" diye yanıt verdi.

Ancak takipçisinin suçlamalara devam etmesi üzerine Evrim Alasya "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil! Ne güzel dünyanız var sizin duydum yazayım! Bana ispatlarınla gel kime vurmuşum yoksa mahkemede görüşeceğiz!" diyerek dava açacağını belirtti.

Takipçinin 3 yıl önce kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları tekrarlaması üzerine Evrim Alasya, bir kanıt olmadan kendisine iftira atıldığını belirterek kendisi de isterse aklına gelen herhangi bir şeyi yazabileceğini belirterek "Seninle ilgili de sapık olduğunu duydum ben öyle söyleniyor yani?" diyerek yanıt verdi.

Evrim Alasya ve Orel Deniz ai adlı kullanıcı arasında yaşanan tartışmaya çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Tartışma bu kez eşcinsellik tartışmasına döndü.

Evrim Alasya daha önce de bir takipçisi ile tartışmaya girmiş ardından dava açmıştı.