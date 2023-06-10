Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali dünya sıralamasına girdi

Kızılcık Şerbeti, dün sezon finaliyle ekrana kısa süreliğine veda etti. Dizinin severleri son bölümü soluksuz izledi. Dizi Twitter'ı kasıp kavururken Trend Topic'te dünya sıralamasına girdi.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali dünya sıralamasına girdi

Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir reyting başarısı elde ederek dün sezon finali bölümüyle seyircilerin karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Türkiye'yi ekrana bağlayan bölümü, AB grubunda %8.66 izlenme oranı ve %26.21 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. ABC1 20+ kategorisinde ise %8.92 izlenme oranı ve %24.05 izlenme payı elde eden dizi, Total'de de %6.86 izlenme oranı ve %19.07 izlenme payıyla unutulmaz bir sezon finali performansı sergiledi.

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Dizi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve izleyicilerin nefesini tuttuğu bölüm #KızılcıkŞerbeti etiketiyle dünya çapında konuşulan konular arasına girdi. Etiket, Twitter'ın Trending Topics (TT) listesinde üç saat boyunca yer aldı. Ayrıca, çok konuşulan bölümle birlikte Kızılcık Şerbeti 11 saat, Sıla Türkoğlu 1 saat, 'Nursema' 6 saat ve 'Kıvılcım' etiketi yaklaşık 6 saat boyunca TT listesinin zirvesinde yer aldı.

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