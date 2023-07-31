Kızıldeniz'de tehlike arz eden petrolün üçte biri tahliye edildi

Yemen'in Kızıldeniz açıklarında 8 yıldır demirli halde bulunan ve çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün üçte birinin tahliye edildi.

KAYNAK: AA
Kızıldeniz'de tehlike arz eden petrolün üçte biri tahliye edildi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Steiner, Safer’den şu ana kadar 360 bin varil petrolün Yemen isimli tankere aktarıldığını belirtti.

Bunun Safer’deki petrolün üçte birine tekabül ettiğini ifade eden Steiner, tehlike arz eden tankerdeki petrolün tahliyesine kararlılıkla devam edildiğinin altını çizdi.

SAFER PETROL TANKERİ

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer petrol tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski taşıyordu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinatörü David Gressly, geçen yıl petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.

Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmıştı.

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