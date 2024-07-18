Kızıldeniz’deki gerilim Süveyş Kanalı’nı vurdu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik sorunları, birçok gemi sahibini ve işletmeciyi kanal boyunca alternatif rotalar kullanmaya sevk etti ve bu durum da kanal geçiş oranlarını olumsuz etkiledi. 2023/2024 mali yılı boyunca bir milyar ton yük taşıyan 20,148 gemi geçiş yaparken, gelirler 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşti."

Önceki mali yılda (2022/2023), Süveyş Kanalı'ndan 25,911 gemi geçiş yaparak 1,5 milyar ton yük taşındığı ve 9,4 milyar dolar gelir elde edildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, "Kızıldeniz'deki mevcut gerilimler, sadece Süveyş Kanalı'nı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda deniz ticaretini, ticaret hareketlerini ve küresel tedarik zincirlerini de olumsuz etkiliyor" denildi.

Kızıldeniz'deki gerilimler, Yemen'de İran destekli Husilerin, Gazze'deki İsrail saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyması ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırmasıyla başladı. Bu durum, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz seferlerini durdurma kararı almasına yol açtı.

18 Aralık 2023'te ABD'nin öncülüğünde çok uluslu "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında deniz görev gücü oluşturulduğu duyuruldu. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki kontrol bölgelerine yönelik saldırılarına karşılık Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacaklarını bildirdi.