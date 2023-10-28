Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayının acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

KAYNAK: AA
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayının acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz." ifadesine yer veren Chapagain, siviller, sağlık çalışanları ve tesislerin korunması çağrısında bulundu.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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