Kızılhaç'tan korkutan açıklama: 23 bin kişi hala kayıp

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

ICRC, savaş sebebiyle kaybolan kişilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, bu kayıp kişilerin esir alındıkları, öldürüldükleri veya evlerinden ayrıldıkları bildirildi.

Açıklamada, kayıp kişilerin akıbetini açıklığa kavuşturmak için çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

ICRC'nin Merkezi İzleme Ajansı Bürosu Başkanı Dusan Vujasanin, ailelerin, kayıp yakınlarının başına ne geldiğini bilmeye haklarının bulunduğunu kaydetti.

Vujasanin, binlerce kayıp kişinin, aileleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olduklarını belirtti.