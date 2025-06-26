Kızılırmak’ın nadir misafir

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sivas’ta nesli tükenme tehlikesinde olan Karaleylek, Kızılırmak Nehri’nde görüntülendi. Nadir görülen kuş, avlanırken objektiflere takıldı, siyah tüyleri ve kırmızı gagasıyla dikkat çekti.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından türlerin nesli orta derecede tükenmiş olarak sınıflandırılan kara leylek, Sivas'ta görüntülendi.

Kış aylarında sıcak iklimlere göç eden, ve bahar ile birlikte yeniden Türkiye'ye gelen kara leylek, av ararken objektiflere yansıdı.

Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta görüntülenen kara leylek, bir süre avlandı. Siyah tüyleri ve kırmızı gagasıyla dikkat çeken leylek, bir süre sonra havalanarak gözden kayboldu.

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