Kızılötesi ısı terapisi gerçekten sağlıklı mı yoksa sadece bir trend mi? Uzmanlar anlatıyor...

Kızılötesi ısı terapisi, son yıllarda sağlık dünyasında popüler hale gelen ve çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan bir yöntemi olmasıyla dikkat çekti. Peki, bu terapi gerçekten sağlıklı mı yoksa sadece bir trend mi? Bu soruya yanıt ararken, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerine başvurmanın önemli olduğunun altı çizildi.

KIZILÖTESİ ISI TERAPİSİ NEDİR?

Kızılötesi ısı terapisi, elektromanyetik dalgalar yoluyla vücudu doğrudan ısıtan bir yöntem olmasıyla dikkat çekti. Bu teknoloji, havayı değil nesneleri ısıtarak cilt altına kadar ulaşır ve genellikle uzak, orta ve yakın olmak üzere üç dalga boyunda kullanıldığının altı çizildi. Özellikle uzak kızılötesi ışık, cildin 3-4 santimetre derinine kadar işleyerek bağışıklık hücrelerini ve vücudun derin dokularını etkileyebileceğinin altı çizildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

Kızılötesi ısı terapisinin sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar, bu yöntemin bazı faydaları olabileceğini gösterdi.

Örneğin, California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kızılötesi sauna terapilerinin depresyon semptomlarını hafifletebileceğini ortaya koydu. Bu, terleme yoluyla vücudun serinlemesi ve rahatlamasıyla ilişkilendirildi. Ayrıca, kızılötesi ışığın kas ve eklem ağrılarını hafifletebileceği, yara iyileşme sürecini hızlandırabileceği ve kan akışını artırarak dokulara daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlayabileceği düşünüldü.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Cleveland Clinic uzmanı Dr. Pavan Tankha, kızılötesi ısı terapisinin umut verici olduğunu ancak henüz kesin sonuçlar için yeterli veri bulunmadığını belirtti. Dr. Tankha, "Araştırmalar umut verici ancak henüz kesin sonuçlar için yeterli veri yok. Bu nedenle, bu tür terapilere başlamadan önce mutlaka bir doktora danışılmalıdır" dedi.

Uzmanlar, kızılötesi ısı terapisini denemek isteyenlere bazı önerilerde bulunuyor.

Dr. Tankha, "Kızılötesi saunalar ve ısıtılmış ortamlarda yapılan egzersiz dersleri çoğu kişi için güvenli kabul ediliyor. Ancak, özellikle hamileler ve susuz kalmaya eğilimli kişiler için dikkatli olunması öneriliyor" tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, bu terapinin faydalarını görmek için düzenli ve kontrollü bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Kızılötesi ısı terapisi, sağlık üzerinde çeşitli olumlu etkileri olabileceği düşünülen bir yöntem olmasıyla dikkat çekti. Ancak, bu etkilerin kesinleşmesi için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç olduğu bildirildi.

Uzmanlar, bu tür terapilere başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmasını ve dikkatli olunmasını önerdi. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz her zaman en güvenilir yol olmasıyla dikkat çekti.