Yangın, Sanayi Mahallesi 751 Sokak'taki üç katlı bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Binanın tamamını saran yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için duvarı kırılan odadan tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Dumandan zehirlenen, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 13 kişi ambulanslarla hızla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Ancak, hastaneye kaldırılan çocuklardan 5 yaşındaki Bekir Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekiplerin yoğun ve uzun süreli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.