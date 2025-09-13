Kızın hayatını kask kurtardı

Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü genç kız bir anda sola dönen otomobile çarptı. Başını kaldırıma çarpan sürücü, taktığı kask sayesinde kazayı hafif yaralarla atlattı.

Örnek Mahallesi'nde Külliye Camii yanında Yaren A'nın kullandığı 07 CAK 735 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerlediği sırada bir anda sola dönen Sema A. idaresindeki 34 MJZ 600 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrildi.

aw537178-01.jpg

Başını kaldırıma vuran sürücü, başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü yürüyerek ambulansa bindi ve hastaneye kaldırıldı.

aw537178-02.jpg

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde otomobilin sinyal vermeden dönüş yaptığı, motosikletin ise çarptıktan sonra devrildiği anlar kaydedildi. Yere düşen sürücünün başını kaldırıma çarptığı, kask sayesinde büyük bir tehlikeyi atlattığı görüldü.

aw537178-03.jpg

aw537178-04.jpg

aw537178-05.jpg

