Kızını 6 yaşında evlendiren tarikat şeyhi ile skandalın üstünü örten isim ortak çıktı

İsmailağa Cemaati’ne Bağlı Hiranur Vakfı’nın Kurucu Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında evlendirdiği ve kızın 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Büyük skandalın Birgün gazetesinden Timur Soykan’ın haberiyle ortaya çıkması sonrası büyük tepkiler gelmişti. H.G.K.’nin uğradığı cinsel istismarı yargıya taşıma çabaları 2012 yılında engellenmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. H.K.G’nin 2020 yılında savcılığa yaptığı ikinci şikayet sonrası açılan davada istismarı gerçekleştiren Kadir İstekli için 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası talep edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmaları istendi.

İLK SORUŞTURMANIN ÜSTÜNÜ KAPATAN TARİKAT ŞEYHİNİN İŞ ORTAĞI ÇIKTI

Cinsel istismar mağduru H.K.G.’nin savcılığa yaptığı ilk suç duyurusu sonrası açılan soruşturmanın üstünü kapatan ismin Hiranur Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Marankoz oluğu ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Marankoz ile Yusuf Ziya Gümüşel’in iş ortağı olduğunu yazdı.

Barış Terkoğlu’nun “Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Konu tarikat olur da işin içinde para olmaz mı?

Bunun için, İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarında, iki ismin üzerine kayıtlı şirketlere baktım. Tahminim doğruydu. 8 Ekim 2018’de, “Beyyinat Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi Limited Şirketi” adıyla bir şirket kurulmuştu. Firmanın yüzde 70’i Yusuf Ziya Gümüşel’e, yüzde 30’u Mehmet Emin Marankoz’a aitti. Yani HKG’ye yapılan tecavüzün suç ortakları, ticari olarak da ortaktı!

Şirket kendisini resmi sitesinde şöyle tanıtıyordu:

“Erzurum, Horasan, Kemerli Köyü’nden, İstanbul Ticaret Borsası’na canlı hayvan komisyonculuğu ile işe başladık. Canlı hayvanı Türkiye’nin çeşitli yerlerine taşımak yerine, aldığımız yerde kesmeyi, soğuk zincirle taşımayı işleyip satmayı planladık.”

Şirket resmen 2018 yılında kurulmuştu ama işin geçmişi vardı: “1992 yılından itibaren yaklaşık 30 yıllık tecrübesiyle...”

İTO kayıtlarına göre, iş et zincirinden daha fazlasıydı. Birçok kuruma yemek hizmeti vermek, restoranlar ve tesisler açmak için kurulmuştu. Hangi kurumlara hizmet verildi? Kimler bu şirkete fatura kesti? Şimdilik bilmiyoruz.