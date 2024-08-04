Kızların kızlara attığı dayak dehşete düşürdü

Görüntüler karşısında harekete geçen polis ekipleri arkadaşlarını döven kızlar ve aileleri hakkında soruşturma açtı.

Marmaris'te yaşanan akran zorbalığı ve genç kızların saldırgan halleri görenleri şoke etti. Daha 14-15 yaşlarında olan 6 kız yanlarına çağırdıkları 2 kızı evire çevire feci şekilde dövdü. Ağıza alınmayacak küfürler savuran kızlar, uyguladıkları şiddeti kayda aldılar. Polis olaya el koydu.

Marmaris'te toplanan 6 kız çocuğu, sevdikleri bir erkekten uzak durmasını istedikleri F.K. ve A.A. isimli kızları yanlarına çağırdı. Yanlarında gelen bir erkeğin engellemek istemesine rağmen 2 kızı feci şekilde dövdüler. Dayak yiyen kızların şikayeti üzerine olay esnasında çekilen görüntüleri de ele geçiren polis ekipleri, akranlarına şiddet uygulayan 6 kız ve ailesi hakkında soruşturma açtı.

GÖRÜTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

F.K. ve A.A. adlı kızlar ve aileleri tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan çalışmalarda, diğer kızların yaptıklarını kayda alarak sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı.

Görüntülerden yola çıkan polis şiddet uygulayan kızlara ve ailelerine ulaştı. Şiddet uygulayan kızlar ve aileleri hakkında yasal işlem başlatılırken mağdur kızlar ve ailelerinin mahkemeye başvurduğu belirtildi.