KKM hesaplarından çıkış sürüyor

Önce kurtarıcı olarak gösterilen şimdi ise kurtulmak için her yol denennen Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış sürüyor. Türk lirası mevduatı geçiş için çeşitli önlemlerin alındıdığı KKM'de düşüş serisi 7'nci haftaya taşındı.

KKM 2,8 TRİLYON LİRAYA GERİLEDİ

KKM'de bu hafta 82 milyar 879 milyon lira tutarında çıkış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen haftaya göre 82 milyar 879 milyon lira düştü ve 2 trilyon 839 milyar liraya geriledi.