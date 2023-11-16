KKM hesaplarından çıkış sürüyor

Kur Korumalı Mevduat hesaplarının büyüklüğü geçen hafta 82 milyar 879 milyon lira düşüşle 2 trilyon 839 milyar liraya geriledi.

KAYNAK: AA
KKM hesaplarından çıkış sürüyor

Önce kurtarıcı olarak gösterilen şimdi ise kurtulmak için her yol denennen Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış sürüyor. Türk lirası mevduatı geçiş için çeşitli önlemlerin alındıdığı KKM'de düşüş serisi 7'nci haftaya taşındı.

KKM 2,8 TRİLYON LİRAYA GERİLEDİ

KKM'de bu hafta 82 milyar 879 milyon lira tutarında çıkış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen haftaya göre 82 milyar 879 milyon lira düştü ve 2 trilyon 839 milyar liraya geriledi.

İlgili Haberler
770 istasyonu bulunan BP neden Türkiye'den çekildi. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir açıkladı
Kışın kombi açmayanlar eyvah. Fatura ödemeyeyim derken cebiniz yanmasın
Petrol Ofisi dünya devini satın aldı. Resmi açıklamayı az önce yaptılar
Akaryakıtta zam geldi. İndirim sevinci 2 gün sürdü
Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Son Haberler
Hadise'nin makyajsız pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi Magazin
Hadise'nin makyajsız pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi
Erzurum Ayvalı Barajı'nda yetişiyor Japonlar ve Ruslar kapıyor. Devlet desteğiyle başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar Ekonomi
Erzurum Ayvalı Barajı'nda yetişiyor Japonlar ve Ruslar kapıyor. Devlet desteğiyle başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Son Dakika... Gazze'nin dünyayla bağlantısı tamamen kesildi Dünya
Son Dakika... Gazze'nin dünyayla bağlantısı tamamen kesildi
Isparta'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı Gündem
Isparta'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı
Eski eşinin ölümüne neden olan sanığa iyi hal indirimli 4 yıl 2 ay hapis cezası Gündem
Eski eşinin ölümüne neden olan sanığa iyi hal indirimli 4 yıl 2 ay hapis cezası
Mermer fabrikasındaki iş kazasında Ozan'ın ölümüne 1 tutuklama Gündem
Mermer fabrikasındaki iş kazasında Ozan'ın ölümüne 1 tutuklama
İrem Helvacıoğlu şöhret olmadan önce yaptığı işi açıkladı Magazin
İrem Helvacıoğlu şöhret olmadan önce yaptığı işi açıkladı