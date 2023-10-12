KKM'de işler değişti. Merkez Bankası'ndan hamle geldi

KKM hesaplarından çıkışı hızlandırmak için attığı adımlar sonrasında kur korumalı mevduat hesaplarında 6 Ekim haftasında 74,6 milyar TL ile rekor bir düşüş yaşandı

KAYNAK: AA
KKM'de işler değişti. Merkez Bankası'ndan hamle geldi

Kur korumalı mevduatlarda düşüş serisi devam ediyor. KKM’deki kayıp serisi ise yedinci haftaya taşındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74,6 milyar TL ile rekor düşüş kaydetti.

6 Ekim'le biten haftada Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş serisi 7. haftaya taşındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 303 milyar TL'den 3 trilyon 228,6 milyar TL'ye geriledi.

6 Ekim haftasında korumalı mevduatların büyüklüğü 3,23 trilyon TL'ye geriledi, dolar cinsinden bakıldığında ise 117,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildi.

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